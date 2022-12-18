Мессі та Мбаппе наблизились до Клозе: найкращі бомбардири на чемпіонатах світу

Зірки збірних Аргентини та Франції увійшли в топ-шістку кращих голеадорів на всіх Мундіалях. Розповідаємо про те, хто за чотири роки у США, Канаді та Мексиці зможе очолити цей рейтинг.

На чемпіонаті світу 2022 визначився тріумфатор. Кубок світу дістався збірній Аргентині, яка видала шикарний матч з командою Франції і перемогла в серії пенальті, пише 24 канал.

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Турнір подарував вболівальникам не тільки шалену турнірну розв'язку, але і круту гонку бомбардирів. Перед фіналом на "Золоту бутсу" претендували аж четверо гравців. Мессі та Мбаппе мали по 5 голів, а Жиру та Альварес – по чотири.

У підсумку трофей дістався Кіліану, який у фіналі оформив хет-трик і має на своєму рахунку 8 голів. Що стосується Ліонеля, то він у вирішальній грі забив двічі і відстав на один гол.

Найкращі бомбардири ЧС-2022:

Кіліан Мбаппе (Франція) – 8 Ліонель Мессі (Аргентина) – 7 Олів'є Жиру (Франція) – 4 Хуліан Альварес (Аргентина) – 4 Гонсалу Рамуш (Португалія) – 3 Альваро Мората (Іспанія) – 3 Еннер Валенсія (Еквадор) – 3 Коді Гакпо (Нідерланди) – 3 Букайо Сака (Англія) – 3 Маркус Решфорд (Англія) – 3 Рішарлісон (Бразилія) – 3

Хто забере корону Клозе

Після цього турніру Мбаппе та Мессі увірвались до рейтингу найкращих голеадорів на всіх Мундіалях. Аргентинець на п'яти турнірах забив аж 13 голів, що дозволило йому перегнати самого Пеле. Цей показник вивів Лео на четверте місце, де він порівнявся із Жюстом Фонтеном.

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У свою чергу Кіліан відіграв лише на двох Мундіалях, але забив лише на один м'яч менше ніж Мессі (12). Він порівнявся з Пеле і вже на наступному Мундіалі француз може перегнати рекордсмена Клозе, у якого 16 точних ударів.

Найкращі голеадори всіх чемпіонатів світу:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ ЗБІРНА ГОЛИ МАТЧІ ТУРНІРИ 1 Мірослав Клозе Німеччина 16 24 2002 – 2014 2 Роналдо Бразилія 15 19 1994 – 2006 3 Герд Мюллер Німеччина 14 13 1970 – 1974 4 Жюст Фонтен Франція 13 6 1958 5 Ліонель Мессі Аргентина 13 26 2006 – 2022 6 Пеле Бразилія 12 14 1958 – 1970 7 Кіліан Мбаппе Франція 12 14 2018 – 2022 8 Шандор Кочіш Угорщина 11 5 1954 9 Юрген Клінсманн Німеччина 11 17 1990 – 1998 10 Хельмут Ран Німеччина 10 10 1954 – 1958 11 Габріель Батістута Аргентина 10 12 1994 – 2002 12 Гарі Лінекер Англія 10 12 1986 – 1990 13 Теофіло Кубільяс Перу 10 13 1970, 1978, 1982 14 Томас Мюллер Німеччина 10 19 2010 – 2022 15 Гжегож Лято Польща 10 20 1974 – 1982

Діючі гравці, які можуть побити рекорд Мірослава Клозе (16 голів):