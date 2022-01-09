Найдорожчий футболіст в історії Манчестер Юнайтед перейде в ПСЖ

Французький півзахисник Поль Погба влітку 2022 року змінить клубну прописку. Чемпіон світу 2018 року планує покинути Манчестер Юнайтед.

Погба повертається на Батьківщину

Влітку 2016 року Погба став футболістом Манчестер Юнайтед, перейшовши з туринського Ювентуса. Трансфер обійшовся МЮ у 105 мільйонів євро, що досі є рекордом для клубу.

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Через 6 років Манчестер Юнайтед ризикує втратити Погба безкоштовно. У футболіста закінчується контракт з клубом і вже зараз Поль може вести переговори з іншими командами про трансфер у статусі вільного агента.

Повідомляється, що Погба не планує продовжувати контракт з "червоними дияволами". Найбільш вірогідним варіантом продовження кар'єри 28-річного футболіста є французький ПСЖ.

МЮ не планує продовжувати контракт з Погба

Також не планує втримати Погба і Манчестер Юнайтед, який не робив футболісту пропозицію продовжити контракт.

Наразі француз травмований і його повернення затягується. У сезоні-2021/0222 Погба виходив на поле тільки в 13 матчах. На його рахунку 13 асистів.

Влітку 2019 року МЮ за подібних обставин втратив Андера Ерреру, який перейшов у ПСЖ.

Щодо французького клубу, то у 2021 році ПСЖ у статусі вільного агента підписав контракт з Ліонелем Мессі, Серхіо Рамосом та іншими гравцями.