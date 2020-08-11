І справді, це вже зробили до нас. Перш ніж наші двоколісні друзі набули сучасного вигляду, над ними довелося як слід попрацювати.

Карл фон Дрез – це ім’я навряд чи комусь про щось говорить, але саме ця людина створила перший, так би мовити, велосипед. Фон Дрез був лісничим за фахом, тому не дивно, що й прапрадід нашого велосипеда був дерев’яним. Незвичний пристрій, на якому можна було пересуватися, відштовхуючись двома ногами від землі. І це 1817 рік. Як бачите, зародилися велосипеди не так уже й давно.

Потім були "кісткотряси", що вже мали педальний привід. Не важко здогадатися, чому вони називалися саме так, але ця конструкція набула великої популярності серед англійців.

Отже, початок велосипедної моди було покладено, і, як це постійно буває з новими винаходами, далі велосипеди лише вдосконалювали та модернізували, пристосовуючи до потреб і бажань суспільства.

В середині 70-х на світ з’явилися "павуки" або, як їх ще називали через різні розміри колес, пенні-фартинги – від назв двох англійських монет: великої та малої.

Хоча спочатку велосипед було вигадано як ще один спосіб пересування, проте вже досить скоро він вийшов – а точніше викотився – на стежку спорту. І от 31 травня 1868 року в одному з парків Парижа була проведена перша у світі велосипедна гонка на 2000 метрів. Вона настільки надихнула світ, що вже наступного дня гонку влаштували у Великобританії, і спорт, в якому потрібно було крутити педалі, став набувати популярності та захоплювати нові території. Почали будувати різноманітні треки, з’явилися категорії спортсменів, такі як любителі та професіонали. Велоспорт набирав обертів, і вже в 1898 році його включили до програми Олімпійських ігор.

То що ж це насправді? Тренд чи здоровий спосіб життя? Мабуть, те й інше одночасно. Те, що почалося з необхідності, дуже скоро стало трендовим, цікавість та одвічне прагнення до вдосконалення зробили своє – і велоспорт захопив серця та ноги багатьох, обернувши їх у свою віру.

Велосипед набуває популярності, зараз у світі нараховують понад мільярд велосипедистів. Низька вартість, невеликі розміри та вага, спортивне навантаження й екологічність – ось короткий список переваг цього поширеного виду пересування.

Багато країн виділяють для велосипедистів спеціальні доріжки, заохочуючи своїх громадян обирати цей вид транспорту. Україна теж поволі рухається в цьому напрямку, та найбільше велосипедного простору можна поки що знайти в наших парках і на Трухановому острові.

Велоспорт відкриває горизонти, адже за допомогою двоколісного друга можна відвідати та підкорити різноманітні країни. Існують навіть спеціальні мандрівні тури, орієнтовані саме на спортсменів-велосипедистів. Та що там країни – можна як слід дослідити своє місто й швидко дістатися туди, куди пішки навряд чи дійдеш.

Ще один приємний бонус велоспорту – хороша фізична форма. Регулярне катання на велосипеді тренує та зміцнює м’язи ніг, додає тонусу рукам і спині. А ще розвиває координацію, вчить тримати рівновагу й контролювати ситуацію під час руху, особливо на крутих віражах. Тому тренується не лише ваше тіло, а й мозок: ви вчитеся швидко реагувати, оцінювати ситуацію та робити стрімкі, але зважені рішення. І, що важливо, велоспорт також сприяє втраті ваги – ще одна перевага, особливо для тих, хто бажає схуднути.

Велосипед допоможе набути витривалості, зміцнити моральний дух, а ще подарує яскраві емоції та враження. Лише оберіть власний темп, територію – і вперед, насолоджуватися життям та пригодами.

Необов’язково ставати спортсменом-професіоналом – можна кататися для задоволення, не ставлячи собі цілей досягти певних результатів. Однак, якщо просто "крутити педалі" вам не до вподоби, ви будете здивовані: велоспорт дуже різноманітний, і тут є де розкататися.

Наприклад, велогонки. Чого лише варта знаменита багатоденна Тур де Франс, що триває цілих три тижні. Можна обрати індивідуальну гонку чи групову. Саме шосейні велогонки найбільше приваблюють спонсорів – їх вважають комерційною дисципліною

Треки – ще один різновид велоспорту. Це гонки на замкнутих доріжках овальної форми. І тут у вас теж є вибір: спринт, командний спринт, гонка на час, індивідуальне переслідування чи командне, скретч (групова гонка з одночасним стартом) і багато іншого.

Здавалося б досить? А ні. Як вам маунтинбайкінг? Це екстремальний вид спорту, який представляє собою змагання на гірських велосипедах (з англ. "mountain bike" – гірський велосипед). Фрірайд, швидкісний спуск, байкер-крос, паралельний слалом. Тут теж є де розгулятися.

Хочете ще більше екстриму та вражень? Будь ласка: велосипедний мотокрос (Bicycle Motocross або BMX). Прихильники цього напрямку виконують різні трюки на спеціальних BMX велосипедах. Видовищно, екстремально, захоплююче.

Як бачимо, велосипед хоч уже й вигаданий, але знаходяться умільці, які постійно шукають і створюють щось нове. Велоспорт трансформується, виникають нові дисципліни. Чим професійнішим стає цей вид спорту, тим більше уваги приділяють підготовці й екіпіровці. Адже, як і в будь-якому іншому спорті, важливо мати відповідну фізичну форму, а також правильне екіпірування.

Можемо порадити знайти тренера, підготувати індивідуальний план підкорення обраної вами дистанції, а також придбати захищений мобільний телефон, який не боятиметься падінь, гірських спусків і запорошених трас. Такий варіант є – лінійка X-treme від українського бренду Sigma mobile.

Не вигадуйте велосипед у захищених телефонах – компанія Sigma mobile вже подумала про це. Користуйтеся та катайтеся для задоволення.