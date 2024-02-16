"Ваше життя – це рух у напрямку стойла": Стаховський відреагував на смерть Навального
Джерело:Інстаграм Сергія Стаховського
Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський прокоментував смерть російського "опозиціонера" Алєксєя Навального. З 2021 року політик перебував у колонії загального режиму.
Вдень 16 лютого стало відомо про смерть російського "опозиційного" політика Алєксєя Навального. Медіаресурси країни-агресорки повідомляють, що причиною смерті став тромб.
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Втім, навіть смерть відомого політика нічого не змінить у свідомості російського народу. Сподіватися на якийсь спротив кривавому диктатору, який знищує своїх політичних опонентів, зайве. Цього не зрозумів і сам Навальний, який сподівався змінити режим розслідуваннями про корупцію.
Колишній український тенісист Сергій Стаховський, який боронить Батьківщину на фронті, прокоментував смерть "опозиціонера".
"Я б написав це ка***ською, але ну їх в баню…
Ну як ви там дуже стурбовані сусіди? Все ваше життя – це рух у напрямку стойла та смерті в СІЗО, насолоджуйтесь", – написав Стаховський.
Стаховський відреагував на смерть Навального / скриншот з інстаграму
Позиція Навального щодо України
- Нагадаємо, що у 2014 році Навальний висловився про анексію Криму наступними словами: "Крим – це що, бутерброд із ковбасою, чи що? Його туди-сюди повертати". Тим самим погодившись з незаконними діями Росії.
- 24 лютого 2022 року політик різко засудив вторгнення російських військ до України. Він змінив свою позицію щодо Криму та заявив, що Росія повинна визнати кордони 1991 року.
- Батько Навального був родом з Київщини. Під час різанини у Бучі загинув один з родичів політика.