Натяк на проліт повз Олімпіаду-2022: титулована Віта Семеренко заявлена на чемпіонат Європи
Джерело:Biathlon.com.ua
Збірна України з біатлону оголосила склад на чемпіонат Європи. У німецькому Арбері виступатиме олімпійська чемпіонка у Сочі Віта Семеренко.
Одна з сестер може не поїхати у Пекін
Чемпіонат Європи у німецькому Арбері відбуватиметься напередодні старту Оліміпади-2022. Честь України захищатиме по сім біатлоністів у жіночих та чоловічих гонках.
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Переважно усі тренер із різних країн світу включили у свої команди тих біатлоністів, які не відібрались в олімпійську збірну.
У складі жіночої синьо-жовтої команди несподівано було побачити Віту Семеренко. Схоже, одна з сестер може не поїхати у Пекін.До уваги. Чемпіонат Європи в Арбері відбуватиметься з 26 – 30 січня. Пекін прийматиме Олімпійські ігри з 4 – 20 лютого.
Склад України на чемпіонат Європи
- Жінки: Ольга Абрамова, Віта Семеренко, Катерина Бех, Анна Кривонос, Юлія Журавок, Валерія Дмитренко
- Чоловіки: Денис Насико, Віталій Труш, Андрій Доценко, Руслан Ткаленко, Андрій Орлик, Сергій Телень, Тарас Лесюк
Як бачимо, що жіноча команда поки що представлена не у повному складі. Одна з біатлоністок доєднається в Арбер після завершення олімпійського відбору.
Відзначимо, що Валентина Семеренко вже гарантувала собі місце в олімпійській команді України.