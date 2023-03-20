Гвоздик дізнався наступного суперника: бій відбудеться в андеркарді поєдинку Сауля Альвареса

Український боксер Олександр Гвоздик планує повернутися на боксерський Олімп напівважкого дивізіону. Наступним кроком до здійснення мети ексчемпіона світу стане бій проти Річарда Болотнікса з Латвії.

У лютому 2023 року Олександр Гвоздик повернувся на боксерський ринг після 3,5-річної паузи в професійній кар'єрі. У напівтренувальному поєдинку ексчемпіон світу переміг мексиканського ноунейма Хосе Обандо одностайним рішенням суддів. Наступний суперник українського боксера буде значно складнішим.

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Гвоздик проти Болотнікса

Як повідомив глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн, у наступному поєдинку Гвоздик битиметься з Річардом Болотніксом. Латвієць мав провести бій проти британця Крейга Річарса 1 квітня в андеркарді поєдинку Джошуа – Франклін. Але поєдинок зірвався через травму руки англійця.

Тож Болотніксу довелося терміново шукати нового суперника. Таким чином, українець отримав свого наступного опонента.

Очікується, що бій відбудеться 6 травня у Гвадалахарі (Мексика) в рамках шоу Канело Альварес vs Джон Райдер. Поєдинок українського ексчемпіона світу з латвійським боксером дасть відповіді щодо наступних перспектив Олександра.

Що відомо про суперника Гвоздика

Латвійському боксеру 32 роки. На професійному рингу він провів 26 поєдинків, в яких здобув 19 перемог, в тому числі 8 достроково. Ще один бій звів до нічиєї, а у 6 зазнав поразок.

Болотнікс був чемпіоном Європи за версією WBO, а також переможцем турніру The Golden Contract.

Свій останній бій представник Латвії провів 1 квітня 2022 року в Барселоні. Болотнікс переміг раніше небитого досвідченого хорвата Хрвойє Сепа одностайним рішенням суддів.