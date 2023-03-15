Опонент із багатою уявою: боксер із України поб'ється з суперником, який брехав про нокаут Усика

Український боксер Ігор Шевадзуцький отримав нового суперника. Наступним суперником українця буде балакучий Мартін Баколе.

Цей буде перший двобій українського боксера із 2023 року. Востаннє Ігор Шевадзуцький боксував у серпні 2022 року, коли за рішенням суддів переміг Кевіна Джонсона.

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Поєдинок проти Мартіна Баколе запланований на 22 квітня. Бій прийме польське місто Жешув, тому в українця буде шалена підтримка від земляків та наших польських друзів.

Промоутерська компанія Boxxer вже опублікувала постер вечора боксу у Польщі.



Ігор Шевадзуцький – Мартін Баколе / Фото з інстаграму Boxxer

Більша увага до цього бою привернута після заяв Баколе про Усика. Начебто він відправляв у нокаут Олександра у тренувальному таборі українця, де він був спаринг-партнером нашого чемпіона світу.

Промоутер Олександр Красюк спростував такі слова та заявив, що сам Мартін ледь не побував у нокауті від Усика, але Олександр зупинився в останній моменти, аби не добивати свого суперника. Також представник Усика назвав Баколе найкращим спаринг-партнером для Олександра.

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