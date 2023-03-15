Опонент із багатою уявою: боксер із України поб'ється з суперником, який брехав про нокаут Усика
Джерело:інстаграм BOXXER
Український боксер Ігор Шевадзуцький отримав нового суперника. Наступним суперником українця буде балакучий Мартін Баколе.
Цей буде перший двобій українського боксера із 2023 року. Востаннє Ігор Шевадзуцький боксував у серпні 2022 року, коли за рішенням суддів переміг Кевіна Джонсона.
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Поєдинок проти Мартіна Баколе запланований на 22 квітня. Бій прийме польське місто Жешув, тому в українця буде шалена підтримка від земляків та наших польських друзів.
Промоутерська компанія Boxxer вже опублікувала постер вечора боксу у Польщі.
Ігор Шевадзуцький – Мартін Баколе / Фото з інстаграму Boxxer
Більша увага до цього бою привернута після заяв Баколе про Усика. Начебто він відправляв у нокаут Олександра у тренувальному таборі українця, де він був спаринг-партнером нашого чемпіона світу.
Промоутер Олександр Красюк спростував такі слова та заявив, що сам Мартін ледь не побував у нокауті від Усика, але Олександр зупинився в останній моменти, аби не добивати свого суперника. Також представник Усика назвав Баколе найкращим спаринг-партнером для Олександра.
Статистичні дані боксерів
- На рахунку Шевадзуцького 10 перемог, 8 з яких були оформлені достроково.
- Баколе провів у професіоналах 19 поєдинків, у яких тріумфував 18 разів. Поки що єдиної поразки йому завдав Майкл Хантер із США у 2018 році.