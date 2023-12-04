Хто може стати наступним суперником Берінчика: у мережі назвали головного кандидата

У мережі розповіли про потенційного суперника українського легковаговика Дениса Берінчика. Ним може стати чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете.

Наварретте планує піднятися у легкий дивізіон та поборотися за титул WBO у цій вазі, який зробив вакантним Девін Хейні.

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Що відомо про ймовірного суперника українця

Емануель має право скористатися своїм статусом суперчемпіона WBO, тобто піднятися у дивізіон вище та одразу претендувати на чемпіонський бій.

Раніше тренер українця Голуб заявив, що ані Круз, ані Ф’єрро не будуть суперниками Берінчика у поєдинку за титул WBO.

Навварретте останній бій провів проти Консейсао, який завершився внічию. На початку грудня боксер переніс операцію на лівій руці.

Минулий бій Берінчика