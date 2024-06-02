Наступний – Джошуа: Чжилей кинув виклик ще одному ексчемпіону світу
Джерело:Boxing News 24/7
Китаєць Чжан Чжилей сенсаційно переміг американця Деонтея Вайлдера нокаутом у п'ятому раунді. Після бою він заявив про готовність провести поєдинок з Ентоні Джошуа.
Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей, який сенсаційно нокаутував американця Деонтея Вайлдера в п'ятому раунді, заявив про готовність провести бій з колишнім чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа.
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Чжилей готовий взяти реванш у Джошуа
За словами 41-річного китайця, він готовий спробувати взяти реванш у Джошуа, з яким вони боксували на Олімпіаді-2012. Тоді Ентоні переміг у чвертьфіналі і в підсумку став олімпійським чемпіоном.
З ким би я бився наступним? У мене є двостороння угода. Якщо Ей Джей немає суперника, я можу побитися з ним,
– сказав Чжилей.
Додамо, що Джошуа наступний бій має провести 21 вересня. Одним із можливих суперників називають висхудну зірку хевівейту Даніеля Дюбуа.
Для Чжана Чжилея поєдинок з Деонтеєм Вайлдером став 30-м на професіональному рингу. 27-му перемогу та 22-й бій завершив достроково.