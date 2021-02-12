Промоутер назвав дату наступного бою і можливого суперника Ломаченка

Глава Top Rank Боб Арум повідомив, що ексчемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) влітку повернеться в ринг.

Боб Арум в інтерв'ю заявив, що свій наступний бій українець проведе проти японського боксера легкої ваги Масаєші Накатані (21-0, 16 KO). Поєдинок запланований на літо 2021 року.

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Цікаво, що у 2019 році Накатані програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів. Також японець нокаутував Фелікса Вердехо.

7 листопада Накатані завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBO, ефектно нокаутувавши філіппінця Г'ємеля Маграо (24-2, 20 KO). Бій за титул в найлегшій вазі пройшов в Токіо і завершився достроково.

Останній бій Ломаченка

У жовтні 2020 року Лопес у 12-раундовому поєдинку переміг Ломаченка. Бій завершився невеликим скандалом. Рішення одного з суддів обурило українську команду. Джулі Ледерман віддала Василю лише один раунд.

Український боксер кволо поводив себе на ринзі, а після сутички пояснив, що проводив бій із травмованим плечем. Боксер з України був прооперований та вже потрохи повертається до повноцінних тренувань. Він воліє провести бій-реванш з Теофімо, але американець навідріз відмовляється від ще одного поєдинку з Василем.

Найбільшою помилкою українця було те, що в угоді поєдинку не було пункту про реванш.