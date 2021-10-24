Наступним суперником Усика може стати переможець нового турніру від WBA: деталі
Джерело:World Boxing News
Світова боксерська асоціація (WBA) планує запустити новий турнір. У ньому і визначиться обов'язковий претендент на пояс чемпіона світу у важкій вазі, який наразі належить українцю Олександру Усику.
Вже є претенденти на турнір
Оголосити про нововведення планують до реваншу між Усиком та британцем Ентоні Джошуа.
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В WBA хочуть скоротити кількість чемпіонських титулів. У шести вагових категоріях є лише один чемпіон WBA. Серед них також є українець Артем Далакян. Він з 2018 року володіє поясом у найлегшій вазі.
Президент WBA Ґілберто Мендоза запевняє, що подібне хочуть зробити й у інших дивізіонах, позбувшись тимчасових чемпіонів та менш престижних титулів. Це стосується й категорії Усика, де регулярний пояс WBA належить американцю Тревору Браяну. Натомість Усик має головний титул – WBA Super.
Браян і Махмуд Чарр можуть стати головними учасниками нового турніру, де зможуть позмагатися за право битися з головним чемпіоном WBA, тобто переможцем поєдинку Усик – Джошуа. Також до них доєднатися фін Роберт Геленіус та британець Даніель Дюбуа.
- Турнір планують провести наприкінці 2022 року або на початку 2023-го.
- У 2010 році WBA вже намагалася створити подібний турнір, проте нічого не вийшло.