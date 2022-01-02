Наставник Челсі розповів, чому вирішив залишити Лукаку поза заявкою

Форвард Челсі не потрапив до заявки на матч АПЛ проти Ліверпуля. ЗМІ пояснюють це тим, що нападник нещодавно заявив, що хотів би повернутися до міланського Інтера.

Тухель: Ця тема привернула надто багато уваги

Наставник лондонського клубу Томас Тухель прокоментував своє рішення щодо бельгійського футболіста. Він наголосив, що ця тема набрала занадто широкого розголосу.

До теми Помста за скандальне інтерв'ю: Лукаку залишився поза складом на матч проти Ліверпуля

Ця тема привернула надто багато уваги, тому я вирішив залишити його поза заявкою. Я двічі розмовляв із ним, а також із лідерами роздягальні. Гра з Ліверпулем була надто близькою, щоб прийняти якесь інше рішення,

– сказав Тухель.

Що відомо про конфлікт