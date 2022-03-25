Настав час замінити у Мавзолеї одного Володимира на іншого, – екстренер Динамо

Колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич розповів про Білорусь, яка вв'язалась у війну проти України. Тренер, який народився у цій країні, сподівається, що білоруси одумаються та не будуть допомагати Росії.

Хацкевич: Ми надали платформу для росіян, ми вже зав'язались у цю війну

48-річний уродженець білоруського Мінська розповів про заплямованість його країни, яка надала Росії територію для ще більшого вторгнення в Україну. Олександр Хацкевич заявив, що 24 лютого розділило суспільство на людей та росіян, куди ще може додатись Білорусь.

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Колишній наставник Динамо впевнений, якщо білоруські солдати вдеруться на українську територію, то повинні мати з собою чорні мішки, у яких вони будуть повертатись на Батьківщину.

"Ми надали платформу для росіян, ми вже зав'язались у цю війну. Воєнна техніка їздить вулицями наших міст. Білорусь та особисто Лукашенко вже стали співучасниками. Білоруських солдатів тут немає, сподіваюся, що їх немає. Але те, що Лукашенко відкрив кордони для входу російської армії, зробило його співучасником. І якщо він віддасть злочинний наказ своїй армії увійти на територію України, то цим хлопцям треба брати із собою чорні мішки, бо повертатимуться вони в них. У нас Біла Русь – не треба робити її червоною", – сказав тренер.

"Тільки Путін пішов ще далі, ніж Лукашенко"

Хацкевич впевнений, що настав чудовий час замінити у Мавзолеї у Москві одного Володимира (Леніна, – прим. 24 каналу) на іншого. Чим швидше це станеться, тим менше людей загине від російської агресії та злочинних наказів Путіна.

Лукашенко і Путін? Кожній тварі по парі. Що один диктатор, що другий. Тільки Путін пішов ще далі, ніж Лукашенко. Він весь світ налаштував проти себе, загнав українських людей у підвали, хоча й сам у підвалі живе. Але якщо в Україні люди вийдуть із підвалів та почнуть відбудовувати свою країну, то він уже своє життя проведе у підвалі. І як казав один мій знайомий: вже настав час замінити у Мавзолеї одного Володимира на іншого. Чим швидше це відбудеться, тим…,

– заявив колишній наставник Динамо.

"На Росію чекає громадянська війна"

Ексгравець київського клубу впевнений, що між майбутніми поколіннями Росії та України більше ніколи не буде дружби. Українці завжди пам'ятатимуть 24.02.2022, як дату, яка змінила їх життя.

У підручниках Росію називатимуть країною-агресором, яка позбавила тисячі людей майбутнього. Однак божевільні дії Путіна покарали й його російський народ. Хацкевич вважає, що у Росії почнеться громадянська війна, якщо вони не ухвалять категоричні рішення.

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