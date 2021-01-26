Наслідки потужного нокауту: МакГрегор відсторонений від поєдинків на 180 днів

Колишній чемпіон у двох вагових категоріях Конор МакГрегор буде змушений пропустити тривалий відрізок часу без поєдинків. Медики заборонили ірландцю виступати через травму.

Джерело: MMAJunkie

Конор МакГрегор травмувався у бою проти Дастіна Пор'є, у якому зазнав першої поразки нокаутом у кар'єрі. Ірландський боєць покидав арену шкутильгаючи та за допомогою милиць. Спортсмен отримав медичну заборону на проведення поєдинків у найближчі пів року. 180 днів Конор не буде змагатись через травму правої ноги.

Це варто побачити Як Пор'є брутально нокаутував скандального МакГрегора: відео

Дещо кращі справи у його суперника. Американцю заборонено лише 7 днів не проводити бої. Сам МакГрегор після поєдинку зізнався, що головна загроза для нього була якраз від лоукіків суперника у область листкового м'яза.

Бійці зустрілись між собою у ніч з 23 на 24 січня на Бійцівському острові в Абу-Дабі. Початок поєдинку був повністю за Конором. Головним козирем МакГрегора був лівий боковий. Але лоукік Пор'є відразу перевів бій на канвас. Ще у першому раунді Конор до лівого бокового додав і потужний джеб, але Дастін мужньо тримав всі удари.

А ось у наступному раунді кращим був суперник. Ірландський боєць все частіше не влучав у Дастіна. Американець взяв ініціативу у свої руки та активно почав викидати серію з правих ударів. Така активність Пор'є шокувала одіозного ірландця.

Спершу Дастін затиснув МакГрегора впритул у кут, а ще декілька ударів й взагалі поклали Конора на канвас. Пор'є завдав ще декілька ударів по лежачому супернику. Але рефері зупинив цю бійку, віддавши перемогу нокаутом Пор'є.