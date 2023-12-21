Гравець Росії Головін вдарив суперника під час матчу: його вилучили з поля
Вчора, 20 грудня, відбувся матч 17-го туру Ліги 1 між командами Тулуза та Монако. Поєдинок закінчився з рахунком 2:1 на користь гостей.
За Монако виступає російський гравець Александр Головін. Він зумів "відзначитися" під час матчу, пише 24 Канал.
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Як росіянин вдарив суперника
На 51-хвилині поєдинку Головіна було вилучено з поля. Гравець Тулузи Арон Доннум порушив правила щодо росіянина.
Звісно, що Головін не придумав нічого кращого, як ударити Арона в ногу. Не знаємо на що сподівався росіянин, коли зробив це.
За це Головін отримав пряму червону картку. Та звісно, що він не зміг просто так залишити поле. Росіянин почав обурюватись і показати арбітру своє невдоволення.
Скандал з Маліновським
- Нагадаємо, що на початку року Руслан Маліновський зазнав критики через обійми з Головіним. Ситуація трапилася після матчу 20-го туру чемпіонату Франції між Марселем та клубом росіянина Монако.
- Після гри Маліновський разом із іншими членами команди підійшов до гравців Монако, серед яких був і росіянин. В одному із моментів камери зловили момент, на якому українець обіймається з росіянином. Через це українця розкритикували фанати.