Гравець Росії Головін вдарив суперника під час матчу: його вилучили з поля

Вчора, 20 грудня, відбувся матч 17-го туру Ліги 1 між командами Тулуза та Монако. Поєдинок закінчився з рахунком 2:1 на користь гостей.

За Монако виступає російський гравець Александр Головін. Він зумів "відзначитися" під час матчу, пише 24 Канал.

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Як росіянин вдарив суперника

На 51-хвилині поєдинку Головіна було вилучено з поля. Гравець Тулузи Арон Доннум порушив правила щодо росіянина.

Звісно, що Головін не придумав нічого кращого, як ударити Арона в ногу. Не знаємо на що сподівався росіянин, коли зробив це.

За це Головін отримав пряму червону картку. Та звісно, що він не зміг просто так залишити поле. Росіянин почав обурюватись і показати арбітру своє невдоволення.

Як росіянин вдарив суперника / Фото Ligue 1 English

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