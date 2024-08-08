Парвіз Насібов став срібним призером Олімпійських ігор із греко-римської боротьби

На Олімпіаді в Парижі відбувся фінал турніру з греко-римської боротьбі у ваговій категорії до 67 кілограмів. Чемпіон Ігор-2024 визначився в сутичці українця Парвіза Насібова та іранця Саїда Лейвесі.

У четвер, 8 серпня, на Олімпійських іграх відбувся золотий фінал із греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кілограмів. Українець Парвіз Насібов зустрівся з чемпіоном Азії Саїдом Лейвесі з Ірану, пише 24 Канал.

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Прикра поразка у фіналі

Представник Рівненщини вдруге у своїй кар'єрі вийшов у фінал Олімпійських ігор. У Токіо Насібов став срібним призером.

Поєдинок проти Лейвесі Насібов проводив із травмованим оком. На чолі нашого борця була пов'язка.

Початок першого періоду був за Насібовим. Українець заробив перші три бали. До завершення періоду рахунок не змінився.

Однак іранець не збирався поступатися. На старті другого періоду він отримав два бали за переведення. Лейвесі перехопив ініціативу та зрівняв рахунок.

У підсумку перемогу здобув представник Ірану – 6:5. Парвіз Насібов вдруге став срібним призером Олімпійських ігор.

Непростий шлях до фіналу

Нагадаємо, що на шляху до фіналу Насібов переміг Мате Немешу з Сербії у 1/8 фіналу з рахунком 3:2. У чвертьфіналі Парвіз зустрівся з Амантуром Ісмайловим з Киргизстану та переміг з рахунком 7:6. А у півфіналі українець здобув перемогу над азербайджанцем Хасратом Джафаровим.

Зазначимо, що Насібов під час півфінальної сутички отримав травму ока. Спортсмену була зроблена медична процедура з відкачування рідини з пухлини.