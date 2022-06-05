Наші серця з дітьми, сім'ями, – лідер Уельсу підтримав українців перед грою з "синьо-жовтими"
Джерело:Wales Online
Збірна Уельсу буде останнім суперником для України на шляху у Катар. Лідер команди Гарет Бейл напередодні гри висловив свою підтримку українцям, які воюють проти Росії.
Бейл: Домашні стіни – це велика перевага
Гарет Бейл потрапив у заявку національної команди на вирішальну гру плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. Лідер валлійської збірної відзначив важливість гри проти України.
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Правий вінгер пригадав виступ збірної у півфіналі чемпіонату Європи та поєдинки на Мундіалі, де його команда побувала лише одного разу. Тепер наступним кроком Бейла та компанії буде поїздка у Катар. Щоправда, яку ще потрібно здобути.
Вже колишній гравець Реала відзначив, що на стороні його команди буде одна велика перевага – рідні трибуни, адже поєдинок відбудеться у Кардіффі.
"Домашні стіни – це велика перевага. Ми любимо грати вдома та грати перед нашими вболівальниками. Для нас це котел і атмосфера, яку створюють уболівальники, лякає інші команди. Коли ми відчуваємо втому, вони співають гімн і дають нам додаткові рівні енергії, які нам потрібні. Ми розуміємо, що гра великого масштабу, але це гра у футбол, у якій ми маємо добре проявити себе", – відповів футболіст.
"Ми розуміємо, які жахливі речі творяться в Україні"
Напередодні матчу проти "синьо-жовтих" Бейл пригадав війну в Україні та підтримав український народ, який щодня бореться проти ворога з Росії. Він зазначив, що його серце з українцями, які переживають справжні жахіття.
За нас вболіватимуть трибуни, це головне. Ми розуміємо, які жахливі речі творяться в Україні. Наші серця з дітьми, сім'ями та людьми України. Ми всі відчували себе жахливо у цей час та не могли зробити надто багато. Але приходьте, це гра у футбол. Ми хочемо перемогти,
– відзначив лідер Уельсу.
- Нагадаємо, що ще у березні Уельс у півфіналі відбору обіграв Австрію з рахунком 2:1. Перемогу збірна здобула завдяки якраз дублю Гарета.
- Бейл за свою кар'єру провів 102 матчі у футболці національної команди, у яких наколотив 38 голів.
- Українська збірна 1 червня здолала Шотландію – 1:3. Голи забивали Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик.