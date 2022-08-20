Наш хлопець, – Зеленський закликав підтримати Усика у двобої з Джошуа

Український боксер Олександр Усик отримав слова підтримки від Президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський записав своє традиційне щоденне звернення до українців. Цього разу він згадав і про Усика, який 20 серпня проведе чемпіонський бій проти Ентоні Джошуа.

Важливо Усик – Джошуа: онлайн бою-реваншу

Зеленський закликав українців підтримати Усика та вболівати за нього.

"Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб вистояти та пройти весь шлях до української перемоги. Тому тримаємося разом, допомагаємо один одному, відновлюємо зруйноване, боремося за усіх наших людей, і вболіваємо за тих, хто представляє Україну. Сьогодні обов'язково за Усика. Наш хлопець. Віримо в себе, віримо в Україну. Слава кожному з Вас. І кожній. Слава Україні", – заявив Володимир Зеленський.

Бій Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в місті Джидда. Це буде другий бій між боксерами. Перший відбувся 25 вересня 2021 року в Лондоні і закінчився перемогою Усика рішенням суддів. Тоді українець виграв чемпіонські титули за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у важкій вазі. Тепер боксери проведуть реванш, і на кону будуть ті ж чемпіонські звання, а також вакантний пояс чемпіона за версією журналу The Ring.