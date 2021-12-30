У нас немає часу на відпочинок, – Жоржіньо розкритикував керівництво АПЛ

Півзахисник Челсі Жоржіньо звернувся до керівництва АПЛ. Він наголосив слід переглянути регламент та проводити п'ять замін за матч.

Жоржіньо: Божевілля, що у нас немає п'яти замін

Футболіст невдоволений також з приводу щільного графіка. За його словами, у гравців немає часу на відпочинок.

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Дуже складно, тому що у нас немає часу на відпочинок. Ми повинні грати кожні три дні й лише з трьома замінами. Божевілля, що у нас немає п'яти замін. На мою думку, це занадто,

– наголосив Жоржіньо.

Також капітан Челсі додав, що якщо керівництво АПЛ не прислухається до гравців, то кількість травмованих футболістів збільшиться.

"Нам потрібно щось зробити, бо якщо ми будемо так само продовжувати, у нас просто буде більше травмованих гравців і якість гри може впасти, що не найкращим чином позначиться на видовищі. Можливо, англійцям варто про це задуматися", – запевнив півзахисник.

Челсі піднявся на другу сходинку АПЛ, на рахунку команди 42 очок. До першого місця "аристократам" не вистачає вже 8 пунктів.