У нас можуть виникнути проблеми, – Маліновський назвав перевагу збірної Шотландії над Україною

Збірна України з футболу у відборі на чемпіонат світу зіграє проти Шотландії. Один з лідерів збірної Руслан Маліновський оцінив гру суперника.

Стримано оптимістична реакція

Україна перед жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2022 опинилася серед несіяних команд. Відтак нашим суперником вже у першому матчі могла стати збірна Італії чи Португалії. Але випала Шотландія.

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За словами Маліновського, коли він дізнався результати жеребкування, то його реакція була стримано оптимістичною.

Нам буде непросто. Це плей-офф, і тут потрібно пройти двох суперників. Так, не трапилася Італія чи Португалія, але й Шотландія – це не подарунок. Далеко не подарунок. Я вважаю, що в нашому квартеті всі команди приблизно рівні. Збірна Шотландії майже повністю укомплектована футболістами англійської Прем'єр-ліги – тут і додавати нічого. До того ж ми граємо на виїзді, й у шотландців там буде вражаюча підтримка. Втім, ми маємо шанси, ми знаємо свою силу,

– розповів футболіст.

Саме те, що майже усі футболісти збірної Шотландії виступають в АПЛ, може бути їх перевагою, переконаний Маліновський.

"Зараз усі вміють грати в добрий футбол. Звісно, ​​якщо вони діятимуть під тиском, то почнуть підвантажувати м'яч уперед. Але якщо ми їм дамо час для ухвалення рішень, то грати довгими передачами вони точно не стануть, й у нас можуть виникнути проблеми, оскільки їхнім футболістам, які виступають на такому рівні, довго думати не потрібно. У Глазго буде справжня битва на результат", – переконаний Маліновський.

Але Україна теж має свою перевагу – це варіативність у схемах.За часів Шевченка команда грала в 4-3-3. Коли ж збірну очолив Петраков, команда перейшла на 3-5-2. Але згодом повернулася до попередньої схеми.

Добре, що збірна України має певну варіативність. Ми можемо зіграти 4-3-3 або 3-5-2. Ми й на Євро-2020 змінювали тактику, перебудувалися, коли виникли проблеми із фланговими гравцями атаки. У футболі буває так, що ти починаєш матч за однією системою, а закінчуєш – за іншою, і це великий плюс. Іноді можна зіграти за результатом, відмовитись від високого пресингу, сісти трохи нижче, закрити середину. Думаю, що наші тренери все проаналізують і ухвалять правильне рішення,

– заявив Маліновський.

Матч Шотландія – Україна відбудеться 24 березня в Глазго. Це буде півфінал відбору на чемпіонат світу. Переможець цього матчу вийде у фінал, де зіграє проти переможця пари Уельс – Австрія. Ця гра запланована на 29 березня.

Якщо переможе України, вона цей матч теж проведе на виїзді. Якщо українці поступляться Шотландії, то 29 березня зіграють проти невдахи пари Уельс – Австрія в Кардіффі.

У 2022 році збірна України загалом тричі зіграє проти Шотландії. Окрім матчу відбору, обидві збірні потрапили до однієї групи Ліги націй. Перший матч між командами відбудеться 7 червня в Шотландії. В Україні команди поміряються силами 26 вересня.