Нарешті з Ярмоленком: українець допоміг Вест Хему вирвати перемогу у Кубку Англії

У рамках 4 раунду Кубка Англії лондонський Вест Хем на виїзді обіграв Кіддермінстер. Вінгер "молотобійців" Андрій Ярмоленко вийшов на цей поєдинок у стартовому складі.

Кіддермінстер – Вест Хем 1:2

Голи: Пенні, 19 – Райс, 90+1, Боуен, 120

Дивіться також Ярмоленко міг врятувати Вест Хем від поразки, але його гол не зарахували

Лондонці всю гру провели в статусі команди, що відіграється, і лише рятівний м'яч Деклана Райса на 90+1-й хвилині врятував Вест Хем від вильоту, повідомляє 24 канал.

У додатковий час на 120-й хвилині Джаррод Боуен не захотів серії пенальті, вколотивши м'яч у ворота Кіддермінстера далеким ударом. 2:1 і Вест Хем крокує до наступного раунду.

Оцінка Ярмоленка за матч

За свої дії Ярмоленко отримав від статистичного ресурсу WhoScored 6.5 балів, що є посереднім результатом. 32-річний півзахисник відзначився двома ударами по воротах, один з яких відрикошетив до Боуена, а той у свою чергу точно пробив у ворота.

Окремо варто відзначити старання Ярмоленка не довести справу до вильоту Вест Хему у основний час. На 80-й хвилині вінгер театрально впав на газон, вимагаючи пенальті, але рефері лише відмахнувся від спроби заробити 11-метровий.