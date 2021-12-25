Наполовину зоопарк, наполовину ліс, – американський боксер здивував деталями тренувань Усика

Малік Скотт, тренер американського суперважковаговика Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), поділився спогадами про досвід роботи з українським чемпіоном хевівейту Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

На думку Скотта, умови тренувань українського боксера були дуже важкими, за рахунок цього Усику було набагато легше боксувати на рингу.

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"Мені подобається спостерігати за Олександром Усиком. Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі вразили суперважкий дивізіон своєю трилогією, проте Усик в ударі. Він не просто гарний, він чудовий. Я їздив до його тренувального табору – це був наполовину зоопарк, наполовину ліс. Ринг там був найменшим у світі", – почав він.

Він дуже ускладнює життя під час тренувань, завдяки чому йому легко на полі битви. Коли ви бачите його спокійним, холоднокровним та безтурботним у поєдинку, який має стати боєм його життя, то це тому, що він щойно покинув тренувальний табір "Пекельний зоопарк". Бій – це легко для нього,

– здивував своєю заявою Малік Скотт.

Раніше Скотт заявив, що не бачить в українського боксера особливих шансів проти потужності масивного "Циганського короля" – Тайсона Ф'юрі.

"Якщо Ф'юрі своєю масою в 126 кг навалювався на Деонтея, щоб стомити його, то, як ви думаєте, що він робитиме з Усиком? Ф'юрі попре на Усика, щоб навалитися на нього і роздерти", – підсумував він.

Що потрібно для бою Усик – Ф'юрі?