Наполі знищив Удінезе та випередив Аталанту Маліновського у гонці за "сріблом" Серії А: відео

Наполі 11 травня зіграв вдома домашній поєдинок 36 туру Серії А проти Удінезе. Господарі не залишили шансів супернику на перемогу.

Наполі – Удінезе 5:1

Голи: Зеліньскі, 28, Руїс, 31, Лосано, 56, Ді Лоренцо, 66, Інсіньє, 90+1 – Окака, 41

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Вже з перших секунд матчу футболісти Наполі включили високий пресинг, який дозволив господарям створити чимало моментів біля воріт Удінезе. Вже на 28-й хвилині Наполі відкрив рахунок у зустрічі. Осімхен впритул розстрілював ворота, але надійно на виході зіграв Муссо. Однак м'яч відлетів прямо під удар Зеліньскі, який розмочив нулі на табло – 1:0.

Вже через три хвилини підопічні Гаттузо подвоїли перевагу. Руїс наважився на удар з меж штрафного та закрутив м'яч у дев'ятку воріт Удінезе – 2:0. Справжній шедевр вдався півзахиснику Наполі.

Наприкінці першої 45-хвилинки гості дещо скоротили перевагу суперника у рахунку. Окака розвернувся з м'ячем у штрафному "неаполітанців" та ударом у дальній кут забив перший гол команди у поєдинку – 2:1.

Тотальна перевага господарів

На перерву команди пішли за переваги Наполі у рахунку 2:1. Після відпочинку господарі вирішили дотиснути суперника. На 56-й хвилині голкіпер гостей Муссо помилився при передачі на захисника та віддав гольовий пас на Лосано, який збільшив перевагу Наполі у рахунку – 3:1.

Після розіграшу кутового Манолас найкраще зіграв на другому поверсі, але його удар головою зупинив воротар. М'яч відскочив у ноги Ді Лоренцо, який наблизив Наполі до перемоги – 4:1.

У компенсований арбітром час ще один гол влетів у володіння гостей. Інсіньє не пішов з поля без забитого голу. Нападник обробив передачу та ударом з-за меж штрафного встановив остаточний рахунок зустрічі – 5:1.

Наполі розгромив Удінезе 5:1 та вийшов на 2 місце у перегонах за "сріблом" Серії А. Тепер в активі "неаполітанців" 73 очки, вони випереджають Аталанту та Мілан на лише один пункт. Щоправда, ці клуби ще не зіграли своїх матчів у цьому турі.

Наполі – Удінезе відеоогляд матчу