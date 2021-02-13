Наполі мінімально обіграв Ювентус: відео

Наполі та Ювентус зійшлися 13 лютого у рамках 22 туру Серії А. Поєдинок на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" завершився мінімальною перемогою Наполі.

Наполі – Ювентус 1:0

Гол: Інсіньє, 31 (п)

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Історія протистоянь між Ювентусом та Наполі набула нових барв після того, як в першому колі неаполітанцям зарахували технічну поразку. Тоді клуб не міг виїхати з Неаполя через карантин. Згодом все ж справедливість була відновлена і матч таки зіграють.

Футболісти Наполі отримали шанс відстояти свою честь у Суперкубку Італії, однак Ювентус був сильнішим. Другу спробу партенопейці отримали у чемпіонаті Італії.

Підопічні Дженнаро Гаттузо влаштували "теплий" прийом гостям з Турина. На 18 хвилині Лосано змарнував нагоду відкрити рахунок, пробивши повз праву стійку.

У середині тайму Наполі таки вийшов вперед. Арбітр призначив пенальті за фол Джорджо К'єлліні проти Ррахмані. Удар з позначки впевнено реалізував Інсіньє.

Після перерви гра змістилася ближче до воріт господарів. Відновити паритет міг Мората, але з меж штрафного іспанець пробив повз стійку. Свої моменти мав Роналду. Протягом 4 хвилин португалець мав три шанси відзначитися, але м'яч так і не побував у воротах Мерета.

На 56 хвилині гравці Ювентуса дотепно розіграли штрафний. На ударну позицію вийшов К'єза та розрядив свою гармату. Мерет героїчно врятував Наполі.

Ювентус увесь другий тайм провів на воротах Наполі, але так і не зміг бодай зрівняти рахунок.

Завдяки перемозі Наполі піднявся на 4-е місце. Тепер відставання неаполітанців від Ювентуса складає 2 очки. Лідер – Мілан, який набрав 49 балів.

Наполі – Ювентус відеоогляд