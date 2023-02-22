З холодним розрахунком та тверезим розумом: Наполі долає Айнтрахт в першому матчі 1/8 ЛЧ

Італійський колектив виявився сильнішим на домашній арені Айнтрахта. Неаполітанці досить впевнено здобули свою перемогу.

Айнтрахт – Наполі 0:2

Голи: Осімхен, 40, Ді Лоренцо, 65.

"Партенопійці" заслужено перемогли з рахунком 2:0 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у матчі проти Айнтрахта. "Орли" подавали надії, проте потрібне бульше зусиль, аби здолати лідера Серії А, пише 24 канал.

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Все було виважено

Команди розпочали поєдинок досить у агресивному стилі. Айтрахт здивував, оскільки атакувало набагато більше, аніж Наполі, який вважався фаворитом поєдинку. В німецького колектива видилівся французький нападник Коло Муані, який демонстрував прекрасну індивідуальну майстренрність. Проте неаполітанцям вдалось перехопити ініціативу та взяти гру під свій контроль.

Спочатку "партенопійці" заробили комічний пенальті, проте Кварацхельї не вдалось "прошити" Траппа. Та італійці йшли до свого забитого м’яча впевнено. На 40-ій хвилині зустрічі Маріо Гетце припустився помилки в центрі поля, чим вдало скористались неаполітанці. Італійський колектив швидко розвинув свою атаку правим флангом. Лозано впевнено протягнув м'яч та відправив "шкіряного" нижньою передаю у карний майданчик суперника, де того в один дотик у сітку Айнтрахта відправив Віктор Осімхен – 1:0 на табло. За мить нігерієць знову забив у ворота Траппа, проте цього разу з положення поза грою.

Другий там італійський колектив розпочав так, як закінчив перший – контролюючи поєдинок. Наполі часто атакував, проте безрезультатно. На 58-ій хвилині зустрічі Айнтрах ще й залишився у меншості, оскільки Коло Муані, який прекрасно виглядав у першому таймі, отримав червону картку на рівному місці. Француз жорстко шипами став на гомілкостоп своєму опоненту. Суддя без роздумів видалив гравця з матчу.

Згодом забитим голом зміг відзначитись капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо. На 65-ій хвилині зустрічі гравці італійської команди влаштували показоваий розіграш атаки. Після врізної передачі у карний майданчик Айнтрахта, Хвіча Кварашкелья елегатно п'ятою відкинув м'яч на ударну позицію для капітана Наполі. Той ж у свою чергу прекрасним підкрученим ударом відправив "шкіряного" у дальній кут воріт та змінив рахунок на табло – 2:0.

На цей вечір – це максимум, який змогли запропонувати команди. Не дивлячись на усі намагання "орлів" продемонструвати свій клас, а "партенопійці" таки забезпечують собі комфортну перевагу перед матчем-відповіддю. Все вирішиться у Неаполі.

Відеооглдя матчу Айнтрахт – Наполі: