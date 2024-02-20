Кризовий Наполі призначив загадкового тренера: він є потенційним суперником України на Євро-2024

Неаполітанці провалюються у поточному сезоні, але намагаються врятувати ситуацію на фініші. Клуб вже вдруге за кампанію змінює тренера, тепер без роботи залишився Вальтер Маццарі.

Минулого сезону Наполі став чемпіоном Італії вперше за 32 роки. До золота Серії А неаполітанців привів Лучано Спаллетті, який влітку залишив команду та очолив національну збірну.

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Третя зміна тренера за рік

Після цього в клубі почався хаос з тренерами. Наступником Спаллетті став Руді Гарсія, але француз протримався лише до листопада. На його місце був призначений Вальтер Маццарі.

Втім і італієць не допрацював до завершення сезону. На своєму офіційному сайті Наполі повідомив про звільнення коуча, який до цього керував клубом з 2009 по 2013 рік.

Новим коучем неаполітанців стане 55-річним Франческо Кальцона, який є головним тренером збірної Словаччини. Наполі не повідомляє деталі угоди, проте у ЗМІ пишуть, що тренер поєднуватиме пости у збірній та клубі.

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Хто такий Франческо Кальцона

Контракт з Франческо розрахований до кінця сезону 2023-2024. Для Кальцони Наполі не є чужим клубом, адже він працював асистентом під керівництвом Мауріціо Саррі та Лучано Спаллетті.

Перший же самостійний досвід тренерства вийшов для Кальцони успішним. У 2022 році він очолив збірну Словаччини та зміг вивести її напряму на Євро-2024. Там вона, до слова, може зіграти зі збірною України в групі, якщо наша команда пройде плей-оф відбору.

Наполі у сезоні 2023-2024