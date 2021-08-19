Наполі представив форму від Джорджіо Армані: фото та відео
Джерело:сайт Наполі
Футбольний клуб Наполі вирішив змінити технічного партнера. Тепер форму для клубу буде розробляти дизайнер Джорджіо Армані.
Наполі вирішив підписати контракт з цього сезону з Джорджіо Армані. Співробітництво буде через компанію EA7 – це спортивний бренд Emporio Armani.
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До цього "партенопеї" мали угоду з іншим італійським виробником спортивного одягу Kappa.
Дивіться відео представлення нової форми Наполі
Дизайн форми не зазнав значних змін. Як і далі, основна форма буде виконана у синіх кольорах (з темно-синіми ставками на комірці, рукавах та плечах).
Домашня форма Наполі від Армані / Фото: офіційний сайт Наполі
Гостьовий комплект виконаний у червоному кольорі (з синіми вставками).
Гостьова форма Наполі від Армані / Фото: офіційний сайт Наполі
Третій комплект – в білому (із золотистим доповненням).
Третій комплект форми Наполі від Армані / Фото: офіційний сайт Наполі