Марадона в труні перевернувся: чемпіон Італії Наполі продовжує ганьбитися в Серії А – відеоогляд

Неаполітанці відверто сипляться під керівництвом Вальтера Маццарі. Чемпіони не змогли нічого вдіяти із Торіно та застрягли в середині турнірної таблиці.

Торіно – Наполі 3:0

Голи: Санабрія, 43, Влашич, 52, Буонджорно, 66.

В італійській Серії А цими вихідними проходять матчі 19 туру. Чинний чемпіон країни Наполі відіграв свою зустріч у неділю, поїхавши в гості до Торіно, пише 24 канал.

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Команда Вальтера Маццарі перебуває у скрутному становищі та все більше віддаляється від зони Ліги чемпіонів. Гра з туринцями ще більше показала проблеми неаполітанців, які вимушені обходитися без Осімхена та Мерета.

Господарі відкрили рахунок перед перервою, після подачі зі штрафного Санабрія пробив Голліні. А вже у другому таймі чемпіона добили Влашич та Буонджорно. Особливо варто виділити гол хорвата, якому вдався класний дальній постріл.

До слова, жахливим дебютом за Наполі відзначився правий захисник Маццоккі, який днями перейшов із Салернітани. Паскуале вийшов на поле в перерві і вже за чотири хвилини полетів прямою ногою в суперника, отримавши вилучення.

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Таким чином, криза Наполі стає все більш глибокою. В грудні "партенопеї" ганебно вилетіли з Кубка від Фрозіноне (0:4). А в останніх шести іграх Серії А неаполітанці святкували лише одну перемогу:

Наполі – Інтер 0:3

Ювентус – Наполі 1:0

Наполі – Кальярі 2:1

Рома – Наполі 2:0

Наполі – Монца 0:0

Торіно – Наполі 3:0

Наразі неаполітанці програли вже сім матчів у Серії А та закріпились аж на дев'ятій сходинці. Втім щільність у таблиці дозволяє сподіватися на боротьбу за Лігу чемпіонів. Відстань від четвертої Фіорентини становить лише 5 балів.

Відеоогляд матчу Торіно – Наполі: