Аутсайдер Серії А у меншості сенсаційно викинув Наполі із Кубка Італії: відеоогляд

Наполі 17 січня зустрічалось із Кремонезе у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії. "Неаполітанці" зазнали несподіваної поразки, яка привела до вильоту з турніру.

Наполі – Кремонезе 2:2 по пен. 4:5)

Голи: Жезус, 33, Сімеоне, 36 – Пікель, 18, Афена-Г'ян,87

Вилучення: Сернікола, 100 (Кремонезе)

Наполі підійшло до цього матчу у статусі беззаперечного фаворита. Але першими нулі на табло розмочили гості. Провал у захисті "неаполітанців" закінчився взяттям воріт Мерета. Пікель замкнув простріл на дальній стійці від Окереке – 0:1, пише 24 канал.

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Далі у грі був спірний момент. Господарі вимагали поставити пенальті після фолу у штрафному Кремонезе. Але арбітр вказав продовжувати гру.

Тоді гості відповіли небезпечним моментом. Квальята класно відгукнувся в районі 11-метрової позначки, все зробив чудово, окрім удару, який взагалі не вдався у футбоілста Кремонезе.

На 33-й хвилині господарі таки зрівняли цифри на табло. Ндомбеле потужно пробив з межі штрафного. З гарматою від півзахисника Наполі впорався Карнесеккі. Добивання від "неаполітанців" було у поперечину, але господарі дограли епізод до кінця. Жезус головою найкраще зіграв вже на добиванні від каркасу воріт та головою таки запхав м'яч у сітку воріт Кремонезе – 1:1.

Вже через три хвилини Наполі перевернуло усе з ніг на голову, забивши вдруге. Сімеоне замнкув головою подачу з флангу. Голкіпер Кремонезе не зміг дотягнутись до м'яча – 2:1.

Наполі протягом матчу створило ще чимло небезпечних моментів. Але наприкінці матчу м'яч вдруге побував у сітці воріт "неаполітанців". Афена-Г'ян головою замкнув передачу з флангу, пробивши у протилежний від голкіпера кут. Воротар Наполі навіть не встиг зреагувати на удар – 2:2.

Кремонезе перевело гру у додаткові тайми. На 100-й хвилині гості ще й залишились у меншості після вилучення з поля Серніколи.

Однак навіть таким подарунком від гостей не скористались "неаполітанці". Учасника чвертьфіналу визначила футбольна фортуна під назвою серії пенальті. Тут вже фарт був на стороні гостей, які були точнішими 4:5. У складі Наполі пенальті не реалізував Лоботка.

Наполі несподівано вилітає із Кубка Італії на стадії 1/8 фіналу. Кремонезе крокує у чвертьфінал.

Наполі – Кремонезе: відеоогляд матчу