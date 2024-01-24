Все у руках італійців: Наполі спробує підписати Судакова влітку, але є один важливий нюанс

Георгій Судаков разом із Шахтарем готується до другої частини сезону-2023/2024. Попри це? до атакувального півзахисника прикута велика увага зі сторони європейських грандів.

21-річним футболістом найбільше цікавляться італійські Наполі та Ювентус. У ЗМІ була інформація, що "неаполітанці" пропонували понад 30 мільйонів за Судакова, але отримали "гарбуза".

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"Неаполітанці" не втрачають надій підписати Судакова

Згодом генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін публічно оголосив, що донецький клуб відхилив 40-мільйонну пропозицію за Георгія, але не назвав клубу, який робив це запрошення. У пресі подейкували, що функціонер "гірників" вів мову саме якраз про Наполі.

Однак навіть після відмови італійський клуб не хоче зупинятись у спробі підписати талановитого півзахисника. Чинний чемпіон Серії А готове знову взяти за перехід Судакова влітку 2024-го.

Однак для цього Наполі потрібно виконати одну важливу умову – пробитись до Ліги чемпіонів. Адже в іншому випадку італійцям буде складно виграти боротьбу за українця в інших зацікавлених клубів.

Відзначимо, що цей сезон-2023/2024 наразі складається доволі невдало для Наполі. Клуб із Неаполя після 20-ти турів посідає лише 9-те місце, набравши 31 бал. Однак до зони ЛЧ відставання лише у 3 очки (до четвертої Фіорентини).

Нагадаємо, що 22 січня Наполі мінімально програло Інтеру у фіналі Суперкубка Італії 0:1. Із 60-ї хвилини "неаполітанці" грали у меншості після вилучення центрального форварда Джованні Сімеоне.

Щодо нинішнього клубу Судакова – Шахтаря, то "гірники" закінчили першу частину сезону УПЛ на 4-му місці (31 пункт). Євровесну "кроти" продовжать у Лізі Європи, де зіграють проти французького Марселя (15-го та 22-го лютого).

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