Розкішний гол Коваленка приніс Емполі сенсаційну перемогу в Серії А: відео шедевру

У 12-му турі чемпіонату Італії з несподіваним результатом завершився матч між аутсайдером першості Емполі та Наполі. Автором сенсації став український легіонер "синіх" Віктор Коваленко.

Наполі – Емполі 0:1

Гол: Коваленко, 90+1

Команда Віктора Коваленка в нинішньому сезоні Серії А пасе задніх. Натомість Наполі перебуває в групі лідерів та претендує на чемпіонство, пише 24 Канал.

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Поєдинок проти Наполі Віктор Коваленко розпочав з лави запасних. Українець з'явився на полі на 71-й хвилині матчу, замінивши Якопо Фацціні. Рахунок на табло тоді був нічийний – 0:0.

Проте на перший компенсованій хвилині Коваленко фантастичним ударом в один дотик відправив м'яч у сітку воріт "партенопійців". Цей гол приніс сенсаційну перемогу "синім".

Відео голу Коваленка

Завдяки цій перемозі Емполі залишив зону вильоту та піднявся на 17 місце в таблиці Серії А.

Для Віктора це перший гол у складі Емполі. З початку сезону українець зіграв лише 4 матчі.

Загалом це другий гол Коваленка в Серії А. Свій перший м'яч він забив у складі Спеції 16 жовтня 2021 року проти Салернітани.

Відеоогляд матчу Наполі – Емполі