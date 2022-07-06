Нападника збірної України порівняли з Роналду після дебютного голу у Європі: яскраве відео

Український нападник Микола Кухаревич відзначився голом у футболці бельгійського Левена. Українець поставив крапку у товариському матчі проти Шарлеруа.

Перший гол і одразу таке порівняння

У першому таймі Гольцгаузер відкрив рахунок у матчі. На перерву Левен пішов переможцем 1:0, пише 24 канал.

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Після відпочинку м'яч тричі побував у воротах обох команд. Спершу Шарлеруа зрівняло цифри на табло 1:1. Однак на цьому гості зупинились. Левен двічі засмутив голкіпера суперника. Крапку у контрольному спарингу поставив українець Микола Кухаревич.

На 90-й хвилині зустрічі нападник найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового та головою прошив сітку воріт Шарлеруа.

У підсумку – 3:1, перемога Левена. Після поєдинку одноклубник українця Софьян Чакла оригінально привітав Кухаревича з першим голом, порівнявши його з зірковим Кріштіану Роналду.

Відеоогляд матчу (гол Кухаревича з 1:33)

Кар'єра Миколи Кухаревича у Європі