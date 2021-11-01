Нападник Зорі відзначився унікальним гольовим рекордом чемпіонату України

Нападник Зорі Олександр Гладкий відзначився дублем у поєдинку проти Металіста 1925, він забив м'яч у ворота суперника на 38-й та 71-й хвилинах. Це допомогло йому стати автором унікального гольового досягнення чемпіонату України з футболу.

18-тий дубль у кар'єрі

Зоря 31 жовтня зіграла на виїзді у Харкові з Металістом 1925 у рамках 13 туру УПЛ, де розгромила харків'ян з рахунком 6:1.

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Гладкий відзначився у матчі трьома результативними діями. Спершу після його результативної передачі на форварда Алах'яра Саядманеша луганському клубу вдалося зрівняти рахунок. А дубль у поєдинку проти Металіста 1925 допоміг переписати один із рекордів чемпіонату України.

Для нападника Зорі це був 18-тий дубль у кар'єрі, завдяки цьому він зрівнявся з іншими найкращими бомбардирами в історії чемпіонатів України. Лише чотирьом футболістам вдавалося забити 18 дублів у кар'єрі – Сергієві Реброву, Марко Девічу, Євгену Селезньову та Андрієві Ярмоленку.

До того ж Гладкий є лідером за кількістю клубів, у яких робив дубль. Два голи за матч він забивав у складі шістьох команд: в Зорі – 4 рази, Харкові – 1, Шахтарі – 8, Дніпрі – 1, Карпатах – 3 та Чорноморці – 3.