Нападник збірної України розповів, як Шевченко "напхав" йому за грубу помилку на Євро-2020

Форвард збірної України та Динамо Артем Бєсєдін відверто розповів про емоції у роздягальні команди на Євро-2020. Футболіст зізнався, що отримував "на горіхи" від Андрія Шевченка, який тоді очолював "синьо-жовтих".

"Хто в центрі п'ятками віддає і ще в такому матчі"

25-річний нападник Артем Бєсєдін розповів про гру у збірній України під керівництвом Андрія Шевченка. Футболіст зізнався, що після помилок міг почути критику з вуст наставника.

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Був такий момент після матчу групового раунду Євро-2020 Україна – Північна Македонія. Тоді динамівець вийшов на поле у середині другого тайму, але припустився грубої помилки. Його гра п'яткою, яка призвела до обрізки, ледь не дозволила супернику забити.

Стався цей неприємний епізод наприкінці матчу. М'яч після удару гравця Північної Македонії пролетів у метрі від стійки.

Тоді Бєсєдіну дісталось від Шевченка у роздягальні. Але футболіст із розумінням сприйняв усю критику від фахівця. Він розумів, що не повинен був так діяти наприкінці поєдинку.

Я заходжу у роздягальню, а він видно, що переживає. Мені каже: "Що ти робиш?". Але тільки не такими словами. І далі: "Хто так грає? Хто в центрі п'ятками віддає і ще в такому матчі?". І давай, коротше... Шевченко міг напхати, і все по справі. Хто як до цього ставиться. Це ж не жарти. Серйозний турнір, серйозні завдання. Я це все прекрасно розумію,

– розповів Бєсєдін.