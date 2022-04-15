Нападник Вереса записався до спецназу та патрулює вулиці Рівного

Рівненський Верес не виїхали з України після початку війни, а став на захист рідної країни. Форвард Сергій Сергійчук патрулює у Рівному.

Став на захист Рівного

Футболіст рівненського клубу записався на навчання до спецпризначенців. Сергій Сергійчук контролює безпеку у Рівному.

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Нападник боронить рідний регіон, адже сам гравець є родом із Рівненської області. Блогер Дмитро Поворознюк зробив спільні фото з Сергійчуком, з яким раніше грав у Вересі.



Поворознюк із Сергійчуком / Фото з інстаграму блогера

Відзначимо, що головний тренер Вереса Юрій Вірт продав медаль переможця Кубка УЄФА-2009. За цю нагороду віддали 220 тисяч гривень. Наставник вже витратив гроші на потреби української армії.

Інший футболіст рівнян Микита Полюлях допомагає волонтерам та територіальній обороні укріплювати Кам'янське під час війни.

Що відомо про Сергія Сергійчука