Нападник Динамо Соль знову забив в Іспанії

У неділю, 28 лютого, Тенеріфе на власному полі приймав Алькоркон у рамках 27 туру іспанської Сегунди. Нападник Динамо Фран Соль, який виступає за господарів, відзначився голом.

Першого голу у зустрічі довелось чекати аж до середини другого тайму. Тоді за справу взявся іспанський форвард Фран Соль.

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Черговий гол Соля

На 77-й хвилині він вдало зіграв на добиванні та впритул розстріляв ворота Алькоркона, відкривши рахунок у матчі – 1:0.

Для нападника цей гол став вже 7-м у цьому сезоні у 23 матчах. Його орендна угода з іспанцями розрахована до кінця червня 2021 року.

Футболісти Тенеріфе ще двічі забивали у володіння гостей, довівши рахунок поєдинку до 3:1. Голи у свій актив записали Семюель Шашуа та Херман Валера. Останній вже відзначився у доданий арбітром час, коли хвилиною раніше господарі вже стали грати у меншості через вилучення Серхіо Гонсалеса.

Після перемоги Тенеріфе з 36 очками йде 10-м. У Алькоркона – 26 пунктів та 20 місце.

Тенеріфе – Алькоркон відео повного матчу (гол Соля з 1:35:52)