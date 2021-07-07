Нападник Динамо офіційно перейшов в іспанський Ейбар

Нападник київського Динамо Фран Соль продовжить кар'єру в Іспанії. Український клуб оголосив про повторну оренду іспанського футболіста.

Динамо відпустило Соля

Динамо інформує, що віддало Франа Соля в оренду в іспанський клуб Ейбар. Сторони уклали угоду терміном на сезон-2021/2022.

До речі Середняк Серії А зробив пропозицію чемпіону світу з Динамо: сума трансферу

Зауважимо, що за підсумками попереднього сезону Ейбар понизився у класі. Команда посіла останнє місце в Ла Лізі й виступатиме у Сегунді.

Другий за силою чемпіонат не стане чимось новим для Соля. У попередньому сезоні Фран грав в оренді за Тенеріфе, який також виступав у Сегунді.

За Тенеріфе Соль зіграв 37 матчів, в яких забив 10 голів та віддав 2 асисти.

Що відомо про Франа Соля

29-річний іспанець став гравцем Динамо у 2019 році, перейшовши з Віллем II за 3,5 мільйона євро. Такі дані наводить портал Transfermarkt. Однак заграти в Україні нападник не зміг.

Контракт Соля з Динамо чинний до 30 червня 2023 року. Вартість нападника оцінюють у 800 тисяч євро.