Нападник Барселони зворушливо присвятив дубль у ворота Реала покійним дідусеві та бабусі
22 березня 2022 , 16:36Читать новость на русском
Джерело:інстаграм П'єра-Емеріка Обамеянга
Барселона 20 березня знищила Реал на футбольному полі. Дубль у ворота "Королівського клубу" зробив нападник П'єр-Емерік Обаенянг.
Щемлива присвята
29 хвилин знадобилось П'єру-Емеріку Обамеянгу, щоб вперше засмутити голкіпера Реала. Свій наступний гол габонець забив вже у другому таймі.
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Свій другий м'яч Обамеянг відсвяткував у дуже незвичному стилі. Футболіст Барселони взяв якусь кулю, а другу руку приклав до лоба.
Після матчу нападник розповів, чому у такому стилі відсвяткувати взяття воріт. Обамеянг хотів привести Барселону до перемоги та забити голи, щоб присвятити своїм покійним бабусі та дідусю.
- У сезоні-2021/2022 форвард вже провів 26 матчів, у яких наколотив 16 голів та зробив 3 асисти.
- Барселона розтрощила Реал із рахунком 0:4. М'ячі за каталонців також забивали Рональд Араухо та Ферран Торрес.
- Після звитяги над "Королівським клубом" підопічні Хаві із 54 очками замикає трійку лідерів турнірної таблиці іспанської Ла Ліги.