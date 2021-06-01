Наомі Осака зі скандалом відмовилася від участі в Ролан Гаррос

Титулована японська тенісистка Наомі Осака відмовилася від участі у Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос) після виходу в друге коло. Осака покидає Ролан Гаррос через бойкот ЗМІ.

До початку Ролан Гаррос Осака відмовилася спілкуватися з журналістами. Японка вирішила оголосити протест примусовому спілкуванню з журналістами.

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Осаку оштрафували на 15 тисяч доларів за пропущену пресконференцію. Турніри Гренд Слем пригрозили Осаці дискваліфікацією.

Я дуже переживаю, коли мені потрібно говорити з медіа

"Коли я опублікувала свій пост декілька днів тому, я не мала наміру опинитися у такій ситуації і не думала, що це можливо. Думаю, зараз для турніру, інших гравців і мого добра буде краще, щоб я знялася і всі могли зосередитися на тенісі.

Я не хотіла нікого відволікати і приймаю те, що вибрала неідеальний момент і могла чіткіше сформулювати свій посил. Що ще важливіше, я б ніколи не стала применшувати значення психічного здоров'я і просто так кидатися цим терміном", – написала друга ракетка світу.

Вона зізналася, що після US Open-2018 у неї виникали затяжні депресії, з якими, за словами Осаки, їй було важко впоратися.

Всі, хто зі мною знайомі, знають, що я інтроверт. Всі, хто бачив мене на турнірах, помічали, що я часто ходжу в навушниках, тому що це допомагає притупити почуття тривоги,

– зазначила Наомі.

Тенісистка заявила, що їй важко спілкуватися з журналістами.

"Хоча тенісна преса завжди добре до мене ставилася (і я хочу окремо вибачитися перед усіма класними журналістами, яких могла образити), у мене немає природної схильності до публічних виступів, і я дуже переживаю, коли мені потрібно говорити з медіа. Я дуже нервую, і мені важко йти на контакт", – написала японка.

Осака заявила, що на Ролан Гаррос вона відчувала себе вразливою. Саме тому вона вирішила пропустити пресконференції.

Я попередньо про це оголосила, тому що дійсно вважаю правила частково застарілими й хотіла це підкреслити. Я окремо написала турніру лист з вибаченнями і сказала, що буду рада обговорити це питання після змагань, тому що Гренд Слеми – це напружені заходи,

– повідомила тенісистка.

Осака оголосила, що візьме перерву, після якої хоче обговорити з турами, як покращити ситуацію для гравців, преси та вболівальників.

"Сподіваюся, у вас все добре, ви себе бережете. Всіх люблю, і побачимося, коли побачимося", – резюмувала Осака.

У другому колі Ролан Гаррос Осака мала зіграти проти Ани Богдан з Румунії. Завдяки відмові Осаки румунка пройшла у третє коло.

Що відомо про Осаку

Осака – колишня перша ракетка свту. Японка двічі виграла Australian Open (2019, 2021) та двічі US Open (2018, 2020).

Усього вона здобула 7 титулів. За даними WTA, її призові за кар'єру вже складають понад 19 мільйонів доларів.