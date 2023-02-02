Ледь не розгубила перевагу: Костюк на характері пробилась в 1/4 фіналу турніру у Таїланді

Марта Костюк провела свій матч 1/8 фіналу на турнірі WTA 250 у Хуахіні (Таїланд). Українська тенісистка на шляху до чвертьфіналу впоралась із японкою Нао Хібіно.

Нао Хібіно – Марта Костюк 0:2 (3:6, 6:7)

1 година 45 хвилин знадобилась українській тенісистці, аби оформити путівку у чвертьфінал. Поєдинок розпочався із виграного гейму від Костюк. Протягом усього першого сету японка те й робила, що наздоганяла українку у рахунку, пише 24 канал.

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Так було до восьмого гейму, коли Марта зробила свою перевагу у рахунку до 3:5, взявши гейм на подачі суперниці.

Вже у дев'ятому геймі Костюк з двома брейками захистила свою подачу та взяла першу партію 3:6.

Другий сет знову розпочався з гейму від українки, який швидко ліквідувала Хібіно. У двох наступних геймах Костюк збільшила свою перевагу до 1:3.

Японка ледь не створила камбек

Протягом другого сету Костюк дещо втратила перевагу на корті, чим скористалась Хібіно. Нао навіть в одинадцятому геймі вперше у матчі повела у рахунку 6:5 та була близька до того, щоб зрівнятись з Костюк за партіями.

Марта вчасно повернулась у гру та взяла дванадцятий гейм із двома брейками – 6:6. Сет перевели гру у тай-брейк, де тенісистки влаштували запеклу боротьбу. Хібіно та Костюк по черзі брали розіграші, а ключовим моментом став п'ятнадцятий розіграш. який взяла українка 7:8.

У наступному розіграші Хібіно не змогла захистити свою подачу та поразкою закінчила поєдинок 7:9. У підсумку за сетом 6:7 на користь Костюк.

Марта Костюк пробилась у чвертьфінал WTA 250 у Хуахіні.

В 1/4 фіналу Костюк зіграє проти переможниці пари Б'янка Ванесса Андреєску (Канада) – Анастасія Захарова (Росія).