Намалювали символ "Z": російських кіберспортсменів відсторонили від престижного турніру

Під час турніру комп'ютерної гри Dota 2 російський кіберспортсмен намалював літеру "Z" на карті. Нахабного учасника вже покарали.

Москаленко допоміг своїй команді вийти на новий рівень

Російську кіберспортивну команду Virtus.pro дискваліфікували з турніру DPC-ліги Східної Європи. Все через те, що гравець Іван Москаленко намалював літеру "Z" під час змагань.

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З квітня гравці Virtus.pro виступають на міжнародних турнірах під тегом Outsiders. Це було пов'язано з недопущенням основної організації до участі у багатьох кіберспортивних турнірах.



Витівка росіянина / Скриншот з відео

З "оновленою" назвою Virtus.pro зіграв матч проти команди Mind Games, у склад якої входять два українські гравці – Данило Шеховцов та Семен Кривуля.

Матч між командами закінчився перемогою 2:0 на користь росіян. Проте замість перемоги вони отримали дискваліфікацію.

Партнери Pure по Virtus.pro намагалися зафарбувати літеру, яку він намалював. Проте коментатори трансляції встигли звернути на це увагу.

Відео "покриття" Москаленка

Організатори DPC-ліги почали розслідування інциденту. Сам гравець заявив, що він не хотів малювати саме літеру "Z". Мовляв, все вийшло випадково, а коли зрозуміли на що вона схожа, то почали одразу її замальовувати.

Організатори турніру все ж таки позбавили російську команду права участі. А місце Virtus.pro. посіла команда Mind Games.