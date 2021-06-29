Нам соромно за нашу гру, але у нас з'явився шанс реабілітуватися, – Зінченко про гру з Швецією

Збірна України 29 червня зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Олександр Зінченко запевнив, що команда спробує реабілітуватись в очах українських фанатів.

Другий шанс для збірної України

Олексадр Зінченко ще досі не може забути болючу поразку від Австрії в останньому турі групового раунду. Футболіст сподівається, що у грі проти шведів команда зможе перемогти.

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Після невдалого матчу з австрійцями Зінченко розповів, що відчував спустошення та розумів, що команда не виправдала очікування уболівальників.

Півзахисник запевнив, що команда намагалася віддати всі сили. Це була далеко не найбільш вдала гра від українців. Але навіть за таких розкладів підопічні Андрія Шевченка отримали другий шанс на чемпіонаті Європи.

В усьому потрібно шукати позитив. Вперше в історії вийти в плей-офф такого великого турніру – це великий позитив для всієї країни. Але з іншого боку, за свою гру, особливо останню, нам всім дуже соромно. Повторюся, дуже радий, що у нас дійсно з'явився шанс реабілітуватися перед уболівальниками і всією країною,

– сказав футболіст.

Зінченко переконаний, що збірна може досягти більшого і показати себе набагато краще на такому турнірі. Цікаво, що суперником України стане Швеція, яка вивела наших хлопців у плей-офф Євро.

Матч 1/8 фіналу Євро2020 Швеція – Україна відбудеться 29 червня. Стартовий свисток італійського арбітра пролунає на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго (Шотландія) о 22:00. Переможець поєдинку у чвертьфіналі зіграє проти переможця пари Англія – Німеччина.