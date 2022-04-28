Нам надають сил ЗСУ, – Караваєв про мотивацію під час благодійних поєдинків

Нещодавно київське Динамо сенсаційно перемогло дортмундську Боруссію з рахунком 2:3. Голами відзначились Буяльський та Ванат (двічі).

Караваєв: Кожного дня ми чекаємо, що настане мир

Захисник Динамо Олександр Караваєв поділився враженнями від благодійного матчу з Боруссією Дортмунд. Зокрема він розповів про додаткову мотивацію під час поєдинків.

До слова Караваєв розповів про рідних, які перебувають під окупацією у Херсоні

"Нам надають сил ЗСУ, наші волонтери, ті, хто боронять нашу країну. Коли ми заходимо в інтернет, читаємо новини, звісно, кожного дня ми чекаємо, що настане мир. Але коли ми бачимо, що наші воїни так мужньо захищають нашу країну і виборюють кожен клаптик нашої землі, це надає нам сил", – зазначив Олександр.

Якщо вони це можуть, значить нам буде ще легше робити свою справу, тому що ми знаємо, що в нашого народу є така сила, така міць,

– додав футболіст.

Раніше захисник розповідав про своїх батьків, які залишилися в окупованому Херсоні.

Київське Динамо виїхало за кордон аби зіграти серію благодійних матчів на підтримку України. "Біло-сині" вже провели 4 матчі, у трьох з них вони здобули перемогу, а гра проти румунського ЧФР Клуж закінчилася нічиєю.

Всі виручені кошти від поєдинків відправлять на допомогу Україні.