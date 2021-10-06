Наколотив 483 голи: 13-річний вундеркінд Мілана розриває суперників результативністю в Італії

Головна команда Мілана вже у найближчі роки суттєво може підсилити свій склад потужним нападником. 13-річний форвард Франческо Камарда – майбутнє італійського клубу.

Роналду та Мессі шоковані

Франческо Камарді лише 13 років, а він вже гучно заявив про себе на усю Італію. Молодий футболіст демонструє дива результативності.

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В академії "россонері" підростає справжній "діамант". Камарда за три роки (з 2017 по 2020 роки) зіграв 87 матчів, наколотивши у ворота суперників аж 483 голи. У середньому – 5,5 м'ячів за одну гру. Таким показником може похизуватись не кожен. Якщо футболіст не розгубить свій талант, то вже через 2 – 3 роки буде підключатись до матчів молодіжного складу, а то й до головної команди "россонері".

У своїй 13 років Камарда вже переведений у команду U-15. Відзначимо, що у команді цього віку виступає Дензель Зеєдорф – син легендарного футболіста Мілана Кларенса Заєдорфа.