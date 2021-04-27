Офіційно: Нагельсманн очолить Баварію після закінчення сезону

Мюнхенська Баварія домовилась про співпрацю з Юліаном Нагельсманном. 33-річний наставник підписав 5-річний контракт.

Новий тренер Баварії

Мюнхенський клуб визначився, хто ж замінить Хансі Фліка на посту головного тренера команди. Його наступником став нинішній тренер Лейпцига Юліан Нагельсманн.

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Баварія підписала з спеціалістом довготривалий контракт на 5 років (до 30 червня 2026 року). Тренер почне працювати з командою з липня 2021 року.

Це відбулось після того, як Баварія прийняла прохання нинішнього головного тренера Хансі Фліка розірвати контракт з 30 червня 2021 року, на два роки раніше початкової дати закінчення,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, фахівець за 5 років у Мюнхені заробить 25 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Відзначається, що тренер відхилив пропозиції інших клубів, у тому числі англійського Тоттенхема.