Сестри Кіченок з перемоги стартували у парі на Олімпіаді-2020

Україну у парному розряді на Олімпіаді-2020 представляли сестри Кіченок. Надія та Людмила вирвали перемогу у суперницю із Індії.

Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) – Саня Мірза / Анкіта Райна (Індія) 2:1 (0:6, 7:6, 10:8)

Сестри Кіченок стали другою парою від України на Олімпіаді у Токіо, яка вийшла на тенісний корт. 24 липня вже на старті змагань Еліна Світоліна у парі з Даяною Ястремською не змогли пройти у наступне коло. Їх кривдницями стали представниці Франції Алізе Корне та Фіона Ферро.

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Тенісистки провели на корті 1 годину 35 хвилин. За цей час сестри Кіченок зробили камбек після провалу у стартовому сеті та вийшли в 1/8 фіналу Олімпійських ігор у Токіо.

Першу партію українки повністю провалили. Вони програли усі м'ячі на своїх подачах та до усього цього зробили ще й одну подвійну помилку. А от тенісистки з Індії діяли безпомилково. Їх закономірна перемога у першому сеті – 0:6.

Український камбек

На другий сет український дует зібрався із силами. Вони змогли відігратись із 2:5, зробивши камбек до 5:5. Одинадцятий гейм сестри Кіченок віддали під нуль 0:40. Цікаво, що найбільш тривалим був шостий гейм, коли українки на характері тричі відігравали брейки суперниць, лише за четвертим індійки взяли розіграш.

Сестри Кіченок перевели сет у тай-брейк. Українська пара не дала суперницям жодних шансів та з розгромним рахунком 7:0 перевела матч у третій сет – 7:6.

Українки продовжували громити пару Мірза / Райна – 8:0. Далі індійські тенісистки створили справжнє диво – відіграли вісім м'ячів поспіль. Наші дівчата не розгубились та знову повели у рахунку 9:8, подававши на матч. Сестри Кіченок втримали мінімальну перевагу та довели зустріч до перемоги – 10:8.

Сестри Кіченок продовжують боротьбу у Токіо. Ще одна українка Еліна Світоліна вийде на корт 25 липня. Перша ракетка України в одиночному розряді зіграє проти німкені Лаури Зігемунд (№61 WTA). Орієнтовний початок поєдинку 8:00 за київським часом.