Надаль встановив рекорд Ролан Гаррос, обігравши Джоковича у чвертьфіналі

Рафаель Надаль вийшов у півфінал Ролан Гаррос-2022. У чвертьфіналі він переміг першу ракетку світу – Новака Джоковича.

Новак Джокович (Сербія) – Рафаель Надаль (Іспанія) – 2:6, 6:4, 2:6, 6:7 (4)

Чвертьфінал тривав 4 години 12 хвилин і закінчився з рахунком 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 на користь Надаля. Це був 59-й матч між тенісистами, пише 24 канал.

До речі Кіченок уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Ролан Гаррос

Рахунок особистих зустрічей став 30:29 на користь серба. На Ролан Гаррос Надаль тепер веде 8:2.

Вперте протистояння почалося з перших геймів. У Новака були проблеми з першою подачею та невелика кількість помилок, тому іспанець відразу ж зробив брейк. І далі утримував цю перевагу, легко взявши першу партію.

На старті другої партії Надаль зробив два брейки та повів 3:0. Потім все різко змінилося: Джокович зробив один брейк, тоді захистив свою подачу і поступово повернувся в гру, зробивши ще один брейк. Четвертий сет тривав 88 хвилин і його виграв серб – 6:4.

У третьому сеті знову перевага за Надалем – 6:2. А от у четвертій партії Новак Джокович уперше зробив швидкий брейк, зрештою повів з рахунком 5:2, подавав на сет і мав два сетболи, але не реалізував їх.

Надаль перевів сет на тайбрейк, в якому повів 6:1 і з четвертого матчболу закрив цю гру – 7:6 у четвертій партії.

Емоції іспанського тенісиста: відео

Іспанець у рекордний 15-й раз вийшов у півфінал Ролан Гаррос. Надаль лише одного разу не взяв титул, дійшовши до 1/2 фіналу – у 2021 році він програв Джоковичу.

Надаль вийшов у півфінал Великого шолома 37-й раз. Більше лише в Джоковича (42) та Роджера Федерера (46).

У півфіналі Ролан Гаррос Надалю протистоятиме німець Олександр Звєрєв, який у 1/4 фіналу обіграв іспанця Карлоса Алькараса 6:4, 6:4, 4:6, 7:6.

Що сказав Надаль після перемоги

Рафаель Надаль прокоментував перемогу над Новаком Джоковичем. Він наголосив, що кожен матч проти серба є особливим.

У нас із Новаком дуже багата історія. Ми розділили багато важливих моментів. Тому кожен матч проти Новака – особливий. Після матчу на мене наринули емоції, бо останні 3,5 місяці були непростими. Але я більше не хочу говорити про все, що пережив, бо мені треба йти далі. Але, звісно, ​​останні три місяці були не дуже веселими. Тому перемога вийшла особливою,

– сказав іспанець.