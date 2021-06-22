Crimea is Ukraine: у МЗС відреагували на заборону українцям потрапити на стадіон у Бухаресті

Українському посольству у Бухаресті доручили негайно з'ясувати обставини інциденту з вболівальниками, яких не впускали на "Національний стадіон". Причиною було те, що шанувальники футболу принесли прапор з надписом Crimea is Ukraine.
На інцидент відреагували у МЗС України. Речник відомства Олег Ніколенко запевнив, що українське посольство вже отримало відповідні вказівки.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив українському посольству в Бухаресті негайно звернутися до румунської сторони задля з'ясування обставин цієї ситуації,
– наголосив Ніколенко.
Інцидент у Бухаресті: головне
- За лічені хвилини до матчу Україна – Австрія 21 червня у межах Євро-2020 українських вболівальників не впускали на стадіон, де мала відбутися доленосна гра.
- Причиною стало те, що українці принесли з собою прапори з надписом "Kyiv" та "Crimea is Ukraine".
- Поліція відмовилася пропускати шанувальників на стадіон.
- Вболівальники розповіли, що "коли поліція помітила прапор з Кримом – поназбігалося купа незрозумілих людей, що відтіснили нас в бік та сфоткали прапор".