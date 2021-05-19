Мюллер і Хуммельс отримали виклик у збірну Німеччини на Євро-2020

Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов 19 травня оголосив склад "Маншафт" на Євро-2020. Вперше з 2018 року виклик у збірну Німеччини отримали Томас Мюллер та Матс Хуммельс.
Повернення Мюллера та Хуммельса
Йоахім Льов оголосив склад з 26 футболістів, які поїдуть на Євро-2020. Наставник "Маншафт" вирішив не оголошувати розширений склад, як інші збірні.
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У заявці знайшлося місце нападнику Баварії Мюллеру та обороню Боруссії Дортмунд Хуммельсу, які не отримували виклик у збірну Німеччини після провального чемпіонату світу-2018.
- На Мундіалі німці не змогли вийти з групи, програвши Південній Кореї та Мексиці. Німеччина змогла здолати тільки Швецію.
- Йоахім Льов оголосив омолодження складу. Окрім Мюллера та Хуммельса, тренер "викинув" зі збірної оборонця Баварії Джерома Боатенга.
- Натомість хавбек Фенербахче Месут Озіл сам оголосив про завершення виступів за збірну.
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З 2018 року Німеччини демонструє непереконливі результати. У німецькій пресі на Льова чинився тиск, мовляв, слід викликати Мюллера, Хуммельса та Боатенга.
На цьому фоні Мюллер у 2020 році став найкращим асистентом не тільки Бундесліги, але і Європи. У його активі 26 результативних передач у рамках національного чемпіонату. У сезоні-2020/2021 Томас знову найкращий – він віддав у Бундеслізі 21 асист!
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Також на солідному рівні продовжили виступати Хуммельс та Боатенг. Відтак, Льов таки викликав Мюллера та Хуммельса у збірну. Боатенг залишився поза заявкою.
Склад збірної Німеччини
Воротарі: Бернд Лено, Мануель Ноєр, Кевін Трапп
Захисники: Маттіас Гінтер, Робін Гозенс, Крістіан Гюнтер, Марсель Хальстенберг, Матс Хуммельс, Лукас Клостерман, Робін Кох, Антоніо Рюдігер, Ніклас Зюле.
Півзахисники: Емре Джан, Серж Гнабрі, Леон Горецка, Ілкай Гюндоган, Кай Хаверц, Йонас Хофманн, Йозуа Кімміх, Тоні Кроос, Томас Мюллер, Джамал Мусіала, Флоріан Нойхаус, Лерой Сане
Нападники: Кевін Фолланд, Тімо Вернер