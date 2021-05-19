Мюллер і Хуммельс отримали виклик у збірну Німеччини на Євро-2020

Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов 19 травня оголосив склад "Маншафт" на Євро-2020. Вперше з 2018 року виклик у збірну Німеччини отримали Томас Мюллер та Матс Хуммельс.

Повернення Мюллера та Хуммельса

Йоахім Льов оголосив склад з 26 футболістів, які поїдуть на Євро-2020. Наставник "Маншафт" вирішив не оголошувати розширений склад, як інші збірні.

До теми Зірка збірної Німеччини офіційно пропустить Євро-2020

У заявці знайшлося місце нападнику Баварії Мюллеру та обороню Боруссії Дортмунд Хуммельсу, які не отримували виклик у збірну Німеччини після провального чемпіонату світу-2018.

На Мундіалі німці не змогли вийти з групи, програвши Південній Кореї та Мексиці. Німеччина змогла здолати тільки Швецію.

Йоахім Льов оголосив омолодження складу. Окрім Мюллера та Хуммельса, тренер "викинув" зі збірної оборонця Баварії Джерома Боатенга.

Натомість хавбек Фенербахче Месут Озіл сам оголосив про завершення виступів за збірну.

Як це було Німецькі вболівальники зворушливим перформансом попрощалися із зірками Баварії: фото

З 2018 року Німеччини демонструє непереконливі результати. У німецькій пресі на Льова чинився тиск, мовляв, слід викликати Мюллера, Хуммельса та Боатенга.

На цьому фоні Мюллер у 2020 році став найкращим асистентом не тільки Бундесліги, але і Європи. У його активі 26 результативних передач у рамках національного чемпіонату. У сезоні-2020/2021 Томас знову найкращий – він віддав у Бундеслізі 21 асист!

До слова Бензема вперше за 6 років отримає виклик у збірну Франції

Також на солідному рівні продовжили виступати Хуммельс та Боатенг. Відтак, Льов таки викликав Мюллера та Хуммельса у збірну. Боатенг залишився поза заявкою.

Склад збірної Німеччини

Воротарі: Бернд Лено, Мануель Ноєр, Кевін Трапп

Захисники: Маттіас Гінтер, Робін Гозенс, Крістіан Гюнтер, Марсель Хальстенберг, Матс Хуммельс, Лукас Клостерман, Робін Кох, Антоніо Рюдігер, Ніклас Зюле.

Півзахисники: Емре Джан, Серж Гнабрі, Леон Горецка, Ілкай Гюндоган, Кай Хаверц, Йонас Хофманн, Йозуа Кімміх, Тоні Кроос, Томас Мюллер, Джамал Мусіала, Флоріан Нойхаус, Лерой Сане

Нападники: Кевін Фолланд, Тімо Вернер