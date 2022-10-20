Роналду демонстративно пішов у роздягальню прямо під час матчу МЮ – Тоттенхем: промовисте фото

У середу, 19 жовтня, відбувся центральний матч 12-го туру УПЛ. Манчестер Юнайтед здобув вдома впевнену перемогу над Тоттенхемом.

У стартовому складі МЮ знову не знайшлось місця головній зірці команди Кріштіану Роналду. Але забивати знайшлось кому. Голи Фреда та Фернандеша у другому таймі принесли клубу з Манчестера перемогу з рахунком 2:0, пише 24 канал.

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Роналду продовжує конфліктувати

Роналду просидів увесь матч проти Тоттенхема на лаві запасних. Ще до фінального свистка Кріштіану покинув лаву запасних Манчестер Юнайтед та пішов у підтрибунне приміщення.



Роналду пішов у роздягальну ще до закінчення матчу МЮ / Скриншот із трансляції

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг не став коментувати такий вчинок португальського нападника. Наставник розбереться зі своїм футболістом вже 20 жовтня.

Після перемоги МЮ з 19 очками йде на 5-й позиції у турнірній таблиці АПЛ.

Демарші Роналду, який хоче виступів у Лізі чемпіонів

Це вже далеко не перший раз, коли Роналду відсторонюється від команди та відкрито показує своє невдоволення.

Раніше після розгрому від Брентфорда Кріштіану не потиснув руку головному тренеру та навіть не пішов подякувати фанатському сектору МЮ.

Також португалець прямо під час товариського матчу проти іспанського Райо Вальєкано покинув межі стадіону. Футболіст незадоволений своїм становищем у команді. Роналду все частіше не лише виходить із лави запасних, а й взагалі дивитись за грою з лави.

Зірковий нападник вже давно говорить про те, що хоче покинути МЮ та перебратись у клуб, який виступає у Лізі чемпіонів. Але більшість топових європейських клубів відмовились від придбання норовистого Роналду.

У сезоні-2022/2023 Роналду провів за "червоних дияволів" 12 матчів, у яких відзначився 2 голами та одним асистом.